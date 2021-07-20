Пограбування банку в Києві: перші подробиці від поліції, фото і відео

У поліції Києва підтвердили спробу пограбування банку в Оболонському районі, яку вчинила невідома жінка. Вона увійшла в приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а потім почала погрожувати зброєю, вимагаючи грошей.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 («Розбій») Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею полягає в позбавленні волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, — повідомили в поліції.

Опубліковані оперативні фото з місця подій.

затримана зловмисниця

знаряддя злочину

Відео з місця подій з'явилося і у місцевому пабліку Київ Зараз.

Нагадаємо, у червні в столиці зухвало пограбували ювелірний магазин .

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