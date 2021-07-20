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Події

Вбивство в психлікарні на Дніпропетровщині: несамовитого злочинця-втікача допомогли спіймати сільські жителі

13:40 20 липня 2021
Вбивство в психлікарні на Дніпропетровщині: несамовитого злочинця-втікача допомогли спіймати сільські жителі

У Кривому Розі затримали 21-річного пацієнта психіатричної лікарні, який напередодні жорстоко вбив 54-річного медбрата і втек з території медичного закладу. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, зловмисник переховувався в різних місцях, але вранці 20 липня його відстежили в одному з будинків в селі Зелене Інгулецького району.

У пошуках значно допомогли місцеві жителі, наголосили правоохоронці.

Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»).

Трагедія в Гейківській обласній психоневрологічній лікарні сталася вранці 18 липня. Після скоєння злочину зловмисник переховувався у селах.

Як писав «ФАКТИ», раніше під Одесою три дні переховувався від поліцейських ревнивець, який зарізав суперника прямо на кладовищі, під час поминальних днів.

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