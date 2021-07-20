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Події

Вбивство «Сармата»: 10 з 11 підсудних виправдані, замовники не встановлені

14:44 20 липня 2021
Віталій Олешко

Суд у Бердянську прийняв рішення у справі про вбивство ветерана АТО Віталія Олешко — боєць з позивним Сармат загинув у дворі готелю, що належала його родині, влітку 2018 року.

Як повідомив друг Сармата Андрій Маджаров, суд дав реальний термін лише одному з 11 фігурантів кримінального провадження — на лаві підсудних залишився лише стрілець. «Додати нема чого. Додавати будемо, коли почнеться апеляція… Іншого цивілізованого шляху, ніж апеляція, у нас немає», — сказав він у відеозверненні, розмістивши його у соціальних мережах.

За його словами, суд першої інстанції засудив до 11 років ув'язнення лише стрілка Артема Матюшина.

Нагадаємо, що Сармат загинув 31 липня 2018 року. Буквально у той же день з'явилася інформація про чотирьох затриманих, а у мережу виклали фото людей, яких підозрювали у причетності до вбивства ветерана.

Тоді ж Олександр Обухов, Максим Владимиренков, Артем Матюшин та Микола Ломака були відправлені під арешт без права вийти під заставу. Основна версія слідства на той момент — «протиріччя підприємницької діяльності».

Роком пізніше у ДБР заявляли про кримінальне провадження, відкрите у відношенні до поліцейських, які могли знати про підготовку вбивства Віталія Олешка, але приховали цей факт.

А у травні 2020 року під цілодобовий домашній арешт з-під варти випустили фігурантів справи — Михайла Сигиду, якого раніше підозрювали в організації злочину, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова.

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