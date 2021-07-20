Дітей затиснуло в авто, загинули жінка і 10-річний хлопчик: на трасі Київ — Чоп сталася масштабна ДТП

На автодорозі Київ — Чоп сталася ще одна смертельна ДТП — на Львівщині в районі села Дубина зіткнулися автомобілі Opel Astra і Mazda 3.

В патрульної поліції Львівської області попередили про складнощі з рухом на цій ділянці дороги та додали: «Одна людина загинула, ще четверо травмовані».

Тим часом депутат Львівської міськради Ігор Зінчук повідомляє, що кількість жертв ДТП збільшилася — в лікарні помер 10-річний хлопчик.

«За попередніми даними, водій Opel виїхав на зустрічну смугу, де не впорався з керуванням і зіткнувся з Mazda» — написав він у соціальних мережах і додав, що двох дітей затиснуло в автомобілі, і що загибла — жінка, яка їхала у Mazda.

А мешканка Львова розповіла, що її автівку обігнала машина, яка кількома хвилинами пізніше потрапила у ДТП.

Раніше повідомлялося про смертельну ДТП на цій же автодорозі неподалік від Львову, жертвами якої стали 54-річний водій, житель Дніпра, та його 33-річний син.

Фото патрульної поліції Львівщини.

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