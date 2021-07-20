Зухвала втеча з одеського СІЗО: ув'язнений «взяв штурмом» два паркани на очах у охорони

Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста Сергія Кутафіна, який втік з СІЗО. У місті введено операцію «Сирена», сказано у повідомленні обласного главку поліції.

«Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 185 КК, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 р.н., який 20 липня поточного року скоїв втечу з Одеського слідчого ізолятора. В місті введена поліцейська операція «Сирена», — передають правоохоронці.

Уточнюється, що зріст втікача — 170−175 см, він худорлявої статури, темноволосий, очі карі, має подряпини на тілі та руках.

За інформацією «Обозревателя», сталася втеча «на ривок» — так говорять, коли засудженій біжить через паркан. При цьому утікач «взяв штурмом» два паркани. Він не тільки перебрався через огорожу ізолятора, а й перестрибнув на територію, що охороняється сусідньої виправної колонії № 14 та зміг її залишити.

«Це колосальна НП, такого ще не було», — підкреслило джерело ресурсу.

Повідомляється, що вартовий стріляв у втікача, але не влучив.

Кутафін був поміщений у слідчий ізолятор 11 червня, тобто провів там трохи більше, як місяць. Що могло змусити його піти на такий радикальний крок, поки невідомо.

При цьому поліція звернулася до громадян: «Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 за телефоном (048) 765−75−27 або по спецлінії «102»

Нагадаємо, днями надзвичайна подія сталася у психлікарні під Кривим Рогом, де пацієнт вбив медбрата і втік з медустанови. Через два його затримали.

фото https://od.npu.gov.ua/

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