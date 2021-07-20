Помаранчева хмара та викид газів: на хімзаводі під Рівним стався витік азотної кислоти

У вівторок, 20 липня, на хімічному заводі «Рівнеазот» стався вибух. В результаті розгерметизації трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти над територією підприємства піднялося яскраво помаранчева хмара. Про це повідомили ряд ЗМІ та мережевих ресурсів.

Потім інформацію підтвердили і на самому підприємстві, де стверджують, що відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

«На поточний момент показники якості повітря знаходяться у межах допустимих норм. Загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює у штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», — йдеться у повідомленні пресслужби заводу.

У ДСНС підтвердили, що на заводі сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою.

«О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Загрози навколишньому середовищу немає. Жертв і постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль написав, що аварія локалізована і постраждалих немає.

«Відбулася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства. Оцінкою загроз займається екологічна інспекція», — зазначив Віталій Коваль.

Наскільки небезпечна хмара, яке йде у бік міста — зараз невідомо. У мережі місцевих жителів закликають закривати вікна і двері, а на вулиці не забувати користуватися засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, у квітні в Харкові прогримів вибух на маслозаводі — вибухнув промисловий маслопресс. Уламки обладнання розкидало на площі в 600 квадратів. Тоді загинув 23-річний чоловік. Ще одного робочого доставили у лікарню з сильними опіками обличчя.

«ФАКТИ» писали про пожежу на хімічному заводі компанії Chemtool в американському місті Роктон, штат Іллінойс. Пожежа тривала кілька діб.

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