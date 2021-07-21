У Харкові скажений тхір покусав господарів: у частині району міста оголосили карантин

У Харкові скажений тхір укусив своїх господарів і потім помер. Раніше у Києві скажена лисиця напала жінку, яка проходила повз.

Інцидент у Харкові стався по вул. Снігурівської, 9. Історія почалася з того, що господарі тхора намагалися надати йому лікувальну допомогу, але тварина їх травмувала і в той же день загинула.

На наступний день постраждалі звернулися до лікарні.

Фахівці після аналізів отримали позитивний результат на сказ тхора. Дорослих і дітей ушпиталили.

Після НП у Харкові у Немишлянському районі ввели карантин, повідомляє місцевий сайт.

«Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській міській раді було накладено карантин на частину території Немишлянського району, обмежену вул. Харківських Дивізій, пр. Московським, вул. Богдана Хмельницького, вул. Танкопія», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні у двох районах Києва теж був введений карантин зі сказу. Причиною стали заражені цуценята, завезені до столиці.

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