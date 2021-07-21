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Події

«Дружина Безоса роздає 100 млн доларів»: стало відомо про нову аферу шахраїв з «листами від ДБР»

12:49 21 липня 2021
Безос у космосі

Шахраї вигадують найрізноманітніші способи, аби заволодіти чужими грошима, наприклад, дзвонять людям нібито з банків або поліції, намагаючись дізнатися дані їхніх карток, як це було нещодавно у Харкові. А після того, як мільярдер Джефф Безос злітав у космос, аферисти «підключили» до процесу його колишню дружину — Маккензі Скотт.

Про такий випадок у соціальних мережах пише журналіст Анатолій Остапенко, уточнюючий, що у листах «екс-дружина» бізнесмена пропонує людям по 100 млн доларів. Причому послання приходять з пошти Держбюро розслідувань.

«Ого! А ви знали, що колишня дружина Джеффа Безоса працює у ДБР? У вільний від розслідувань час вона дарує людям по 100 мільйонів доларів. І повідомляє про це щасливчикам з робочої пошти ДБР», — пише журналіст і показує скан такого листа.

Раніше українців попереджали про фішинговий сайт (hXXps: // diia8000gov [.] Me.), що імітує додаток «ДІЯ», за допомогою якого шахраї збирають конфіденційні дані користувачів — зокрема, дані кредитних карт і ІПН.

Фото: Blue Origin.

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