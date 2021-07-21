Підплив та почав чіпати за інтимні місця: у водоймі Харкова чоловік чіплявся до 8-річної дівчинки

Останнім часом знову активізувалися педофіли. Дорослі чоловіки пристають до школярів, показують геніталії, гвалтують дітей.

Так, у середу, 20 липня, у Харкові поліціянти затримали 39-річного чоловіка, який приставав до восьмирічної дівчинки.

Як повідомили в поліції, інцидент стався на Салтівському кар'єрі вдень.

У поліцію звернулася місцева жителька, повідомивши, що коли дитина купалася у водоймі, до неї підплив невідомий чоловік і почав торкатися у воді до інтимних місць.

Якщо вину чоловіка буде доведено, то він може потрапити за ґрати на 8 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про приголомшливий випадок у Хмельницькій області, де 45-річний чоловік посеред білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку. А у Запоріжжі педофіл показував статеві органи неповнолітнім дітям.

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