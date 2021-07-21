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Події

Аварія на «Рівнеазот»: Монастирський назвав імовірні причини

18:55 21 липня 2021
Рівнеазот

Аварія на хімзаводі «Рівнеазот» з викидом нітрозних газів в атмосферу могла статися через зношеність трубопроводів. Понад десять років їх не ремонтували і не замінювали. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на засіданні уряду, коментуючи інцидент на «Рівнеазоті» 20 липня.

«Підприємство працює з 1969 року. Останні десять років капітальний ремонт і заміна трубопроводів не здійснювалися», — розповів міністр.

Таким чином, аварія могла статися або через корозію труб внаслідок певних чинників, або ж труби відпочатку не були розраховані на таку тривалу експлуатацію і давно потребували заміни. Остаточний висновок зробить спеціальна комісія, яка працює на підприємстві.

Нагадаємо, аварія трапилася в цеху із виробництва азотної кислоти. Після аварії цех тимчасово припинив роботу, але підприємство в цілому продовжує діяльність. Керівництво області запевняє, що яскраво-помаранчева хмара не пішла в напрямку обласного центру. Як в селі Городок (де знаходиться завод), так і в Рівному в мікрорайоні «Ювілейний» (в 10 кілометрах від підприємства) показники повітря в нормі, забруднюючих речовин менше в 5−10 разів в порівнянні з гранично допустимими концентраціями.

фото rv.gov.ua

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