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Події

«Нова схема шахрайства»: в «ПриватБанку» попередили клієнтів про небезпеку

8:43 22 липня 2021
приватбанк

Інтернет-шахраї не дрімають і постійно придумують нові схеми виманювання грошей у населення. Після того, як схема з фальшивими інтернет-магазинами розкрилася, аферисти вирішили створити сайт, що імітує стартову сторінку ПриватБанку і пропонує заробити великі суми, залучаючи друзів у фінансову піраміду. Представники «Привату» повідомили, що вже звернулися до кіберполіції.

Правоохоронці заблокували сторінку шахраїв p-invest.site, але не виключають, що махінатори спробують повернутися під іншим ім'ям. У «ПриватБанку» про всяк випадок попередили, що ніколи не проводять призові опитування або грошові розіграші на сторонніх сайтах.

У банку радять насторожитися, якщо сторінка якоїсь акції/розіграшу/лотереї нагадує сайт відомої установи, але при цьому в адресному рядку фігурує інша назва. Крім того, запідозрити недобре можна, якщо адміністрації нового сайту не можна зателефонувати, а потрібно заповнити форму, залишити свої особисті дані, а потім чекати дзвінка оператора.

Нагадаємо, нещодавно шахраї, розраховуючи на любов населення до легких грошей, зробили електронну поштову розсилку з адреси Держбюро розслідувань. Послання були написані нібито від імені колишньої дружини Джеффа Безоса. «Екс-дружина мільйонера» пропонувала довірливим отримати 100 млн доларів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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