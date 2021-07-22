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Події

Підтоплені під'їзди та вулиці, повалені дерева, немає світла: відео «армагеддона» в Одесі

9:55 22 липня 2021
одеса потоп

У ніч на 22 липня Одесу залило. Синоптики попереджали про сильні дощі на півдні країни, але на такі опади місто точно не розраховувало. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій підрахували, що за кілька годин випала мало не місячна норма опадів (31 мм або 80% норми за місяць). Відео з вулиць міста приводять Думська і міські Telegram-канали.

Постраждали машини у дворах.

Залило перші поверхи висотних будівель:

У воді опинилися машини на підземних паркінгах.

Сильний вітер валив дерева, частина міста залишилася без світла через пошкодження ЛЕП і підстанцій.

Про жертв і постраждалих поки відомостей немає, але судячи з відео, багатьох дощ застав зненацька. Коли вулиці перетворилися на бурхливі річки, одеситам довелося бігти в укриття по коліно у воді.

Жителі згадують, що в деяких місцях, наприклад, на вулиці Дерибасівській, води було по пояс — дощова каналізація не впоралася з таким потоком.

У трьох районах (Суворовському, Малиновському та Київському) жителів довелося евакуювати з затоплених будинків.

Всього було підтоплено 38 будівель. Евакуйовано 18 осіб.

На ранок 22 липня дощ припинився і рівень води поступово спадає. Проте, транспорт поки що не повернувся до роботи в нормальному режимі. Скасовано рух трамваїв на десяти маршрутах, транспорт на селище Котовського пустили в об'їзд.

Нагадаємо, синоптики вважають, що дощі з грозами і сильним вітром триватимуть до кінця місяця. При цьому в південних районах будуть стояти типові для липня +30−32 градуси. При цьому в Українському гідрометцентрі впевнені, що катастрофічні дощі, на зразок тих, що вирували в Європі, Україні не загрожують.

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