27.11 / 27.29 31.88 / 32.20
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Батьки дозволили»: «харківська тітка» накурила кальяном 7-річну племінницю

10:30 22 липня 2021
Кальян

У Володимирці Рівненської області жінка вирішила, що її семирічної племінниці вже можна курити кальян, який, на думку екс-міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, у сто разів небезпечніший за цигарки.

Тітка дала дитині спробувати кальян, знімаючи це на відео — його у мережі поширив телеграм-канал «Труха. Харків». На відео показано, як маленька дівчинка робить кілька затяжок і посміхається на камеру. При цьому відео супроводжується коментарем: «Батьки дозволили».

Даний інцидент сильно обурив користувачів мережі — під постом зібралося більше, ніж півтисячі коментарів. І далеко не всі вони цензурні.

За інформацією ресурсу, жінка, яка «накурила» дівчинку — косметолог. Вона раніше «засвітилася» у скандалі, пов'язаному з підпалом автомобіля. Стверджується, що машину спалив її колишній чоловік: «Тоді чоловік люто захищав ім'я Христини як косметолога (у якій навіть немає диплому) і переборщив зі стараннями. Схоже, для косметолога даний вчинок з кальяном може мати вельми відчутні наслідки …»

До речі, у Росії відвідування кафе жінкою з однорічною дитиною закінчилося госпіталізацією малюка — йому на обличчя і шию впали вуглинки з кальяну.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

калькулятор

Більше 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку: хто може розраховувати на збільшення виплат

затока

«Медузи прогулюють, комарі голодні»: туристи назвали «переваги» відпочинку в Затоці та Грибівці

Електроенергія

Тарифи «за світло» з 1 серпня: скільки платитимуть українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.