«Батьки дозволили»: «харківська тітка» накурила кальяном 7-річну племінницю

У Володимирці Рівненської області жінка вирішила, що її семирічної племінниці вже можна курити кальян, який, на думку екс-міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, у сто разів небезпечніший за цигарки.

Тітка дала дитині спробувати кальян, знімаючи це на відео — його у мережі поширив телеграм-канал «Труха. Харків». На відео показано, як маленька дівчинка робить кілька затяжок і посміхається на камеру. При цьому відео супроводжується коментарем: «Батьки дозволили».

Даний інцидент сильно обурив користувачів мережі — під постом зібралося більше, ніж півтисячі коментарів. І далеко не всі вони цензурні.

За інформацією ресурсу, жінка, яка «накурила» дівчинку — косметолог. Вона раніше «засвітилася» у скандалі, пов'язаному з підпалом автомобіля. Стверджується, що машину спалив її колишній чоловік: «Тоді чоловік люто захищав ім'я Христини як косметолога (у якій навіть немає диплому) і переборщив зі стараннями. Схоже, для косметолога даний вчинок з кальяном може мати вельми відчутні наслідки …»

До речі, у Росії відвідування кафе жінкою з однорічною дитиною закінчилося госпіталізацією малюка — йому на обличчя і шию впали вуглинки з кальяну.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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