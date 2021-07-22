Негода в Україні: 2 загиблих, 7 постраждалих, 99 населених пунктів — без світла

Вісім областей України постраждали від нічної бурі. Сильний дощ залив Одесу і Одеський район, штормовий вітер повалив дерева і залишив частину міста без світла. Також вночі від негоди постраждали сусідня Миколаївська область, Донецький і Луганський регіон, центр України (Кіровоградська, Дніпропетровська та Черкаська області) і Київщина. Як повідомляє ГСЧС, без світла залишилися 99 населених пунктів, на місці працюють бригади обленерго.

Старі дерева, що впали від сильного вітру, привели до загибелі двох людей. Ще семеро отримали травми під вагою гілок. Підраховано, що через стихію впали 90 дерев та пошкоджено 100 дахів житлових будинків та громадських будівель (школ і лікарень, адміністративних об'єктів).

У Дніпропетровській області дощем розмило грунтові дороги:

У Кіровоградській області дерева падали на житлові будинки, а з підвальних приміщень доводилося відкачувати воду.

В Одесі знадобилася евакуація жителів приватного сектора і відкачування води з прибудинкової території.

Нагадаємо, на 22 липня знову оголошено штормове попередження. Сильні дощі пройдуть на півдні, в східних і центральних областях. За прогнозами синоптиків, дощова погода затягнеться до кінця липня.

фото dsns.gov.ua

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