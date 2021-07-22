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Події

Поліція по гарячих слідах розшукала водія престижного позашляховика, який насмерть збив пішоходів на Херсонщині

16:36 22 липня 2021
Поліція по гарячих слідах розшукала водія престижного позашляховика, який насмерть збив пішоходів на Херсонщині

На Херсонщині п'яний водій позашляховика Lexus скоїв наїзд на двох пішоходів, які згодом померли від завданих їм тілесних ушкоджень. Інцидент стався близько 1:30 години 22 липня на трасі між Каховкою і Малокаховка, повідомили в поліції регіону.

Виїхавши на місце, поліцейські виявили там тіла двох громадян, уламки від бампера і інші частини автомобіля.

Загиблими виявилися 36-річний житель Києва і 39-річний житель Закарпатської області.

Поліцейські швидко з'ясували, що позашляховик належить 35-річному жителю Одеси і вже протягом декількох годин розшукуване вто було знайдено у дворі домогосподарства в селі Малокаховка. Незважаючи на те, що водій від пояснень відмовився, він був затриманий відповідно до статті 208 КПК України.

Попередньо його правопорушення кваліфікували за частиною 4 статті 286−1 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області автомобіль після зіткнення з іншим авто вилетів на узбіччя і вбив двох жінок-пішоходів .

Фото facebook.com/khersonpolice.official/

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