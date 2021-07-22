Перевищення норми алкоголю — в шість разів: п'яна суддя влаштувала ДТП в Києві

У поліції встановили особу жінки, яка, управляючи Audi, увечері 21 липня влаштувала аварію в Оболонському районі столиці. Авто збило електроопору по вулиці Прирічній, залишивши без світла частину мікрорайону. За кермом була суддя Деснянського районного суду Києва Світлана К., повідомляє Обозреватель .

На неї склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином, жінці загрожує штраф в розмірі 850 гривень або ж позбавлення прав на термін від шести місяців до року.

За даними ЗМІ, у служительки Феміди були помічені ознаки алкогольного сп'яніння, однак жінка висловила недовіру показникам драгера (той два рази показав перевищення норми до шести разів), і їй влаштували більш тривалу процедуру огляду у нарколога (її результати будуть отримані тільки протягом тижня) .

Крім того, як стало відомо, фігурантка інциденту вже оформила лист непрацездатності.

Тим часом в мережі повідомили, що скандальна суддя свого часу виносила і неправосудні рішення по «евромайдановцях».

Нагадаємо, раніше у Вінниці віддали під суд 43-річну водійку позашляховика, яка збила 13-річного школяра, і в крові у якої було 3,3 проміле алкоголю (в 16,5 рази перевищує норму).

Фото Патрульної поліції Києва

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