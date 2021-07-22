Танкові стрільби на «Широкому лані» ледь не закінчилися трагедією: снаряди полетіли в сторону села

На Миколаївщині під час заключної частини навчань Cossack Mace — 2 021 на скандально відомому полігоні «Широкий Лан» військові випустили кілька снарядів у напрямку найближчого населеного пункту, які розірвалися в т. ч. на території приватного домогосподарства.

Як встановили в Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону, стрільби з танків Т-64 виконували військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

На щастя, травмованих і постраждалих серед цивільних немає, а винуватці НП будуть названі за підсумками призначеної перевірки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Перший слідчий відділ Територіального управління ДБР у Миколаєві.

Нагадаємо, в країні-окупанті раніше на навчаннях вибухнув сам бойовий танк.

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