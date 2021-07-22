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Потужна злива накрила Бердянськ: знеструмлене місто йде під воду, є перші жертви (фото, відео)

22:58 22 липня 2021
Потужна злива накрила Бердянськ: знеструмлене місто йде під воду, є перші жертви (фото, відео)

Після смерчів в Кирилівці від стихії постраждав і Бердянськ. На даний момент відомо про двох загиблих — вони стали жертвами обриву кабелю по вулиці Перемоги, повідомляє місцевий ресурс.

Через сильну зливу, яка не вщухала з 16:00 22 липня, виявилися затоплені вулиці в усіх мікрорайонах міста. Рух громадського транспорту було паралізовано.

Жителям міста радили оминати ливнівки і місця ремонту мереж. Енергетики ж заявили, що зможуть приступити до ремонту в знеструмлених мікрорайонах тільки після поліпшення погодних умов.

Тим часом в Маріуполі також затопило дороги та тротуари і знеструмило електропідстанції. У мережі з'явилося відео з місця інциденту.

Нагадаємо, раніше від стихії постраждали Одеса та Кропивницький, а в Києві навіть затопило дві станції метро.

Фото pro.berdiansk.biz/

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