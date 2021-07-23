27.01 / 27.20 31.76 / 32.10
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Масове отруєння у дитячому спорттаборі у Прикарпатті: число ушпиталених зростає, поліція завела справу

11:45 23 липня 2021
рука дитини

Число дітей, які отруїлися у спортивному таборі Надвірнянського району Івано-Франківської області, зросло до 17 осіб.

В Івано-Франківській ОДА повідомили, що станом на 6 годину ранку 23 липня в Яремчанську міську лікарню з попереднім діагнозом — «гострий гастроентероколіт» ушпиталено 9 осіб, з них 8 дітей. З таким же діагнозом до Надвірнянської дитячої лікарні потрапили ще 8 дітей.

Стан хворих, а це діти від 7 до 13 років, середнього ступеня тяжкості. Обставини отруєння уточнюються.

Правоохоронці Прикарпаття відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини і обставини захворювання дітей.

Поліціянти попередньо встановили, що до спорттабору на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини у віці від 6 до 16 років, а також дорослі — 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Нагадаємо, раніше масово отруїлися школярі у дитячому таборі селища Сергіївка під Одесою.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Таюне

«Час попрацював»: раритетне фото таємної дружини Винника здивувало фанатів

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

Настя Каменських

Настя Каменських змінилася до невпізнання: сподобалося не всім

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.