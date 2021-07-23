Масове отруєння у дитячому спорттаборі у Прикарпатті: число ушпиталених зростає, поліція завела справу

Число дітей, які отруїлися у спортивному таборі Надвірнянського району Івано-Франківської області, зросло до 17 осіб.

В Івано-Франківській ОДА повідомили, що станом на 6 годину ранку 23 липня в Яремчанську міську лікарню з попереднім діагнозом — «гострий гастроентероколіт» ушпиталено 9 осіб, з них 8 дітей. З таким же діагнозом до Надвірнянської дитячої лікарні потрапили ще 8 дітей.

Стан хворих, а це діти від 7 до 13 років, середнього ступеня тяжкості. Обставини отруєння уточнюються.

Правоохоронці Прикарпаття відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини і обставини захворювання дітей.

Поліціянти попередньо встановили, що до спорттабору на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини у віці від 6 до 16 років, а також дорослі — 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Нагадаємо, раніше масово отруїлися школярі у дитячому таборі селища Сергіївка під Одесою.

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