Вантажівка зіткнулася з пасажирським потягом Київ — Солотвине на Закарпатті: перші подробиці

Недавня історія із зіткненням автомобіля та потяга у Харківській області повторилася і у Закарпатті.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», водій вантажівки спровокував ДТП на залізничному переїзді — він зіткнувся з пасажирським потягом № 14 Київ — Солотвине.

«ДТП сталася 23 липня близько 12 години на регульованому переїзді перегону Королеве — Рокосове. При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колію, що призвело до зіткнення», — відзначили у компанії і виклали низку фото з місця НП.

До місця аварії викликали медиків, а пасажирів поїзду доставлять на станцію Солотвине дизель-потягом. Пасажирів зворотного рейсу — Солотвине — Київ — дизель-потягом доставлять на станцію Королеве, звідки поїзд відправиться у столицю України.

В «Укрзалізниці» обіцяють оперативно інформувати про зміну графіка руху поїздів, проте не повідомляють про загиблих або постраждалих під час цієї НП.

А журналісти «Першого.com.ua» повідомляють, що потяг протягнув вантажівку близько 500 метрів.

За попередньою інформацією, постраждали п'ятеро людей: дві пасажирки потягу та водій фури, у якого сильне забиття руки. Постраждалих каретою «швидкої» доставили у місцеву лікарню. Двоє людей від шпиталізації відмовилися. Усього в потязі знаходилося 226 осіб.

Нагадаємо, що у квітні цього року у Дніпропетровській області зіткнулися приміська електричка Дніпро — Кривий Ріг та поліцейський автомобіль. Це сталося на перегоні Верхівцеве — Кривий Ріг, де водій поліцейського авто виїхав на переїзд, не переконавшися у безпеці руху.

Фото «Укрзалізниці».

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