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У Кривому Розі 7-річну дитину посадили на ланцюг з метою «перевиховання»

15:22 23 липня 2021
У Кривому Розі 7-річну дитину посадили на ланцюг з метою «перевиховання»

У Кривому Розі, де нещодавно вітчим порізав дворічну дитину, поліцейські звільнили з ланцюга семирічного хлопчика, якого прикував до батареї співмешканець матері. Як повідомили в поліції Криворізького районного управління Національної поліції, наразі дитину направили на огляд до медичного закладу.

Виявилося, що 23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував за ногу до батареї.

Дитина на ланцюгу

За словами 30-річного чоловіка, у такий спосіб він намагався «перевиховати» сина, який нібито постійно втікає з дому. Зараз з ним і матір’ю хлопчика працюють поліцейські.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі строком до п’яти років.

Раніше схожий випадок стався у нині анексованому Криму, де 11-річного хлопчика «вихователі» прикували… за шию, тому дитина ледь не задихнулася.

Фото поліції

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