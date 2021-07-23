Побачив кохану в обіймах іншого: під Києвом ревнивець вдарив ножем в груди коханця співмешканки

Під Києвом 48-річний ревнивець розправився з більш удачливим 35-річним суперником, вдаривши його ножем в груди. Як повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, інцидент стався в селі Нове Залісся Бучанського району.

Поліцейські з'ясували, що напередодні пара спільно вживала алкогольні напої з компанією знайомих. У якийсь момент ревнивий чоловік помітив, що його кохана нібито проявляє симпатію до іншого, а потім його підозри підтвердилися — в одній з кімнат будинку він побачив співмешканку в обіймах іншого.

Розлючений ревнивець схопив ніж і вдарив 35-річного коханця жінки в груди.

Чоловіка затримали поліція. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про жертви жителя Вишгородського району Київської області, яким він не давав припинити відносини під загрозою смерті. Так для 33-річної Ольги Войтенко така спроба закінчилася переломами обох рук, ребер, щелепи, відкритою травмою голови, вибитими зубами і гематомами по всьому тілу. А після того, як зловмисника затримали, з'ясувалося, що Ольга — далеко не єдина його жертва. Одна з його колишніх дівчат заявила, що він її побив і спалив машину, друга — що підпалив її квартиру. Ще дві колишні кохані загинули після падіння з вікон багатоповерхівок.

Фото з Pixabay

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