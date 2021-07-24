Небезпеки кохання: у Херсоні чоловік намагався потрапити до колишньої коханої і застряг у вікні

У Херсоні поліціянти врятували чоловіка, який застряг у вікні, намагаючись потрапити до квартири колишньої дружини. Днями в Києві копи буквально зловили за ногу потенційну самовбивцю.

Інцидент у Херсоні стався на вулиці Університетській.

В поліції повідомили, що їх викликала жінка, яка повідомила, що колишній співмешканець у стані алкогольного сп'яніння відмовляється покинути її квартиру. Раніше жінка посварилася з ним та вигнала його з дому.

Копи, які прибули на місце, побачили чоловіка, який фактично висів у вікні будинку. Він ледве дихав та втрачав свідомість.

Спільними зусиллями поліціянтів та колишньої співмешканки вдалося витягнути 42-річного чоловіка з пастки. Йому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, у Львові чоловік вночі викликав поліцію через те, що дружина відмовила йому в близькості.

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