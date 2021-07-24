Відрубували хвости й розрізали животи на очах у дітей: в Одесі на пляжі пара жорстоко вбивала чорноморських скатів

В Одесі, яку днями залило дощем, чоловік та жінка ловили в морі скатів та вбивали їх прямо на пляжі на очах у людей.

Все це відбувалося на Лузанівці. Очевидці викликали поліцію, але копи не приїхали, передає міський сайт.

Повідомляється, що пара на пляжі Лузанівка на очах присутніх дітей та інших відпочивальників жорстоко поводилася з чорноморським скатами, відрубуючи їм хвости та розрізаючи животи.

Співробітники рятувально-водолазної служби після виховної бесіди змушені були відпустити порушників, не дочекавшись поліції.

Чорноморські скати — риби небезпечні. На зовнішній поверхні тіла ската вздовж спини і біля основи хвоста виходять гострі колючки.

Вони живуть на відносно великій відстані від берега на глибині понад 20 м. До узбережжя рибу може винести шторм або течія. При зустрічі зі скатом можна отримати важковиліковну травму.

Скати дуже жирні, їхнє м'ясо має неприємний запах китового жиру. Ловлять їх заради печінки. Вважається, що печінка скатів має ранозагоювальну дію. Саму рибу теж їдять, але її треба вміти приготувати.

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Фото 048.ua

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