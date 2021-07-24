Невдало вийшла в магазин: в Києві повністю оголений чоловік намагався затягнути жінку в авто і пропонував інтим

У Києві, де нещодавно колишній російський міліціонер убив з ревнощів киянина, на Оболоні в ніч на 24 липня оголений чоловік в неадекватному стані за кермом Dodge приставав до жінки. Інцидент стався на вулиці Богатирській біля магазину, повідомляє Telegram-канал Kyiv Operative.

За словами жінки, вона вийшла вночі в магазин по вулиці Богатирська, 20, встала поговорити з подругою за ним. Потім під'їхав оголений чоловік на червоному Dodge (#AA3452KM) і силою спробував затягнути жительку столиці всередину.

«Сталася зі мною ситуація — живу по вулиці Богатирська, 20, вийшла в магазин, стала за магазином — поговорити з подругою, в результаті під'їжджає #Dodge (# AA3452KM), червоного кольору. Чоловік відкриває двері і він виявляється повністю оголений і в неадекватному стані. Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи „прекрасно провести вечір, посо. ати“. Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відгукнулись на мій галас. Разом ми перегороджуємо йому шлях, але він відкидає мене автомобілем на пішохідну доріжку. Перший виклик на 102 справили в 00:10, але трубку ніхто не взяв. у підсумку, до 2:00 ніхто не відповів, не передзвонив і виклик не зафіксував. Людина за кермом повністю неадекватний, можливо п'яна, під наркотиками або просто має психічні розлади. Я впевнена, що це не перша така ситуація з ним…» — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Київській області стався ще один кричущий випадок — на Таращанському мосту в Білій Церкві лікар убив перехожого, завдавши йому 11 ударів ножем.

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