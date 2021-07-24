У харківському госпіталі помер поранений на Луганщині військовий

У харківському шпиталі помер поранений військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сивоконь, якого госпіталізували минулого тижня у важкому стані после обстрілів на Луганщині. Про це в мережі повідомила волонтер Світлана Сидоренко.

За її даними, увесь цей час боєць перебував у реанімації, проте все ж приходив до тями.

«Його (Дмитра Сивоконя. — Авт.) поклали до реанімації. Наступного ранку він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову під'єднали до апарату дихання, зробили кілька операцій. На жаль, вчора стан погіршівся сильно. Близько 16:00 вчора (23 липня. — Авт.) він помер», — розповіла жінка.

У бійця залишились дружина з двома дітьми і дитина від першого шлюбу.

Нагадаємо, что вранці 20 липня у шпиталі помер боєць, який постраждав під час обстрілів бойовикам позицій ЗСУ 15 липня — 29-річний Олександр Горбенко. Він отримав опіки 80 відсотків тела.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter