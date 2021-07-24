26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У харківському госпіталі помер поранений на Луганщині військовий

18:02 24 липня 2021
У харківському госпіталі помер поранений на Луганщині військовий

У харківському шпиталі помер поранений військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сивоконь, якого госпіталізували минулого тижня у важкому стані после обстрілів на Луганщині. Про це в мережі повідомила волонтер Світлана Сидоренко.

За її даними, увесь цей час боєць перебував у реанімації, проте все ж приходив до тями.

«Його (Дмитра Сивоконя. — Авт.) поклали до реанімації. Наступного ранку він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову під'єднали до апарату дихання, зробили кілька операцій. На жаль, вчора стан погіршівся сильно. Близько 16:00 вчора (23 липня. — Авт.) він помер», — розповіла жінка.

У бійця залишились дружина з двома дітьми і дитина від першого шлюбу.

Нагадаємо, что вранці 20 липня у шпиталі помер боєць, який постраждав під час обстрілів бойовикам позицій ЗСУ 15 липня — 29-річний Олександр Горбенко. Він отримав опіки 80 відсотків тела.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

гроші і паспорт

Де пенсіонерам найкраще живеться: названі області, в яких українці отримують найбільші пенсії

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.