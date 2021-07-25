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Події

Смертельна ДТП під Полтавою: четверо загиблих

13:07 25 липня 2021
ДТП

В Полтавській області, де нещодавно загинула знімальна група телеканалу НТН, близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 «Кролевець — Пирятин» сталася ДТП. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Telegram.

«Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи», — повідомили у відомстві.

Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Як писали «ФАКТИ», днями на Буковині 51-річна місцева жителька вчинила ДТП — на своєму позашляховику AUDI переїхала 9-річну дитину, що впала перед нею з велосипеда.

А в травні у Вінниці відбувся резонансний випадок — 43-річна водійка позашляховика збила 13-річного школяра. У крові у жінки було виявлено 3,3 проміле алкоголю (в 16,5 рази перевищує норму). Захист підозрюваної наполягав на тому, що вона перебуває на обліку з діагнозом алкоголізм. Згодом вона була відпущена судом під заставу в 181 тисячу гривень.

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