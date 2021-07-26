У Чернігові українка померла після візиту до масажистки: стали відомі деталі трагедії

У Чернігові масажистку підозрюють винною у смерті клієнтки з необережності. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За інформацією відомства, 49-річна масажистка необережно під час масажу повернула шию своєї клієнтці, чим викликала в останньої закриту хребетну спинномозкову травму. Пізніше потерпіла жінка померла.

«Встановлено, що підозрювана за місцем свого проживання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого викликала в останньої тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку у шийному відділі. В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваній, мають причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова», — йдеться у повідомленні.

Масажистці загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедії, що сталися після візитів до стоматологів. У Закарпатті померла 20-річна дівчина, яку госпіталізували з імовірною алергією на медпрепарат після відвідин стоматолога. А в Києві 48-річна пацієнтка померла прямо у кабінеті лікаря.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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