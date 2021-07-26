Брав гроші за надання статусу учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі

У Дніпропетровській області співробітники ДБР затримали командира роти однієї з військових частин, який вимагав хабар від підлеглого за надання статусу учасника бойових дій (УБД).

У ДБР повідомили, що капітан ЗСУ розробив схему видачі УБД без фактичного перебування військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.



Схема полягала в тому, що капітан за 40 тисяч гривень дописував у ротацію військових, скориставшись тим, що його частина з жовтня 2020 року дислокується у районі проведення ООС.

Оперативники виявили кілька десятків військовослужбовців, які за документами повинні бути на передовій лінії оборони, а насправді перебували у себе вдома.

Капітана затримали «на гарячому» у Новомосковську Дніпропетровської області під час отримання грошей.

За вчинене капітану загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями під Києвом затримали медиків, які наживалися на ветеранах АТО А в Тернопільській області викрили заступника військового комісара, який вимагав у місцевого жителя 1,5 тисячі доларів за «послугу не служити в армії».

фото https://dbr.gov.ua/

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