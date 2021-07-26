«Це ж скільки треба було тримати сосиску на сонці, щоб у ній виросли такі черви?»

Купити щось і з’їсти у придорожніх закладах громадського харчування — це як рулетка: пронесе — не пронесе. Якщо лише пронесе, то це пів біди. А можна ще й ботулізм підхопити, який, на жаль, є смертельно небезпечною хворобою. Були повідомлення, що люди дійсно помирали, з’ївши чогось несвіжого, купленого на невеликих стихійних ринках чи у якійсь шашличній обабіч траси. А час від часу з’являються страшилки, що на шашлики та пиріжкову начинку там пускають не лише свиней, курей чи корів… Ці точки громадського харчування розраховані на голодних подорожніх, у яких на те, щоб підкріпитися, є кілька хвилин. Тобто, коли вкинута у шлунок «бацила» почне діяти, покупець буде вже далеко від місця приймання їжі й що-небудь доказати чи хоча б повернути гроші за неякісний продукт не зможе. Роками чуємо нарікання на якість продуктів, що продаються поряд з автостанцією у Пирятині Полтавської області, розташованою на трасі Київ — Харків. Хтось, научений гірким досвідом, обминає їх десятою дорогою, а кого досвід ще не навчив, той його обов’язково здобуде. Ось як Олег Білоус родом із Сумщини.

18 липня 40-річний чоловік разом з дружиною повертався з гостин у батьків, котрі проживають у селі під Сумами. О 8:30 їхня маршрутка, що прямувала до Києва, зупинилася в Пирятині.

— Кілька років тому моя дружила, з’ївши куплений тут пиріжок, три дні пролежала з температурою і нудотою, — розповідає Олег. — Але я про те вже якось забув і на її умовляння нічим у Пирятині не підкріплятися, не зреагував, про що потім пожалкував.

У кіоску № 6, куди чоловік зайшов у пошуках кави й чогось до неї, його погляд упав на сосиски в тісті.

— До відправлення маршрутки лишалося 5 хвилин, попереду нас з дружиною чекав чотиригодинний переліт до Дубліна, де ми живемо ось уже 20 років, тому я вирішив поснідати, — продовжує Олег Білоус. — Зовні у кіоску все виглядало пристойно. Продавчиня діставала з холодильника піци, котлети та сосиски в тісті й викладала їх на вітрину. Вона й запропонувала мені щось у неї купити, наголосивши, що все свіже. Я взяв кави, а потім — сосиску в тісті за 25 гривень. Продавчиня дістала її з прилавка й поклала в мікрохвильовку, щоб підігріти. Сосиска була копченою і пахла. Тісто було пухке і на вигляд апетитне. У передчутті насолоди я відкусив кусочок пиріжка. На щастя, сосиска в ньому була схована далі. Вона була з «сюрпризом».

Олег сфотографував продану йому сосиску в тісті й виклав світлини на своїй сторінці у Facebook, чим буквально підірвав соцмережу. Бо пиріжок був… «начинений» великими білими опаришами. Уже, звісно, неживими, оскільки перед цим їх піддали термічній обробці в мікрохвильовці.

Звісно, чоловік повернувся до кіоску. З його слів, продавчиня почала виправдовуватися, що вона тільки-но з лікарняного і не встигла перевірити продукти (хоча ж запевняла, що все свіже), тому не розуміє, як таке трапилось. Однак моментально прибрала скандальні сосиски в тісті з вітрини й почала комусь телефонувати. Розгніваному покупцю повернула 25 гривень. При цьому метушилась і продовжувала говорити якісь слова у своє виправдання. Але вибачень від неї Олег так і не почув.

«Це ж скільки треба було тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черви?» — написав Олег Білоус у пості-застереженні під опублікованими фото.

Не всі користувачі соцмережі повірили в те, що таке може бути. На адресу автора полетіли звинувачення в тому, що він таким чином хотів витіснити з ринку конкурента. Дехто перевів усе на жарт. Мовляв, то «спеціальні пироги для рибалок», «булку купив і на рибалку махнув», «подвійна порція м’яса має коштувати дорожче». Хтось був категоричним: «Потрібно було продавця нагодувати тією сосискою з білками! Вона має списувати прострочений товар!», «Треба нагодувати господаря закладу тими опаришами!»

На жаль, в обговореннях зустрічається дуже багато неприємних згадок про подібні історії, пов’язані з придорожніми точками громадського харчування, і особливо в Пирятині, що вказує на «системність» проблеми.

«Я 4 роки тому з'їла біляш, куплений на автовокзалі в Пирятині, то нудить дотепер». «У мене тато колись зупинився перекусити в Пирятині, купив у бабусі пиріжок печений, так температура після була під 40, ледве оклигав. Як нам потім розповіли, ті, хто виносить туди випічку, додають у тісто пральний порошок, щоб воно кілька днів не черствіло, адже не відомо продасть — не продасть… Відтоді там навіть не зупинялись».

«Знаю, заходила неодноразово. Антисанітарія повна, мухи скрізь, випічка не накривається. Можна зустріти не тільки опаришів».

«Якось був там проїздом ввечері й спостерігав, як в одному з магазинчиків (контейнерів) доволі симпатичні мишки бігали поміж булочок та інших хлібобулочних виробів».

«Мені теж у Пирятині в кафе дали цвілий хліб, тепер я там не обідаю».

«У мене таке там з млинчиками було, причому зимою, а не влітку».

«У кіосках на початку ряду торгівля розрахована на людей, які вибігли з маршрутки, купили щось, не встигли глянути на покупку й поїхали», — пишуть користувачі Facebook.

Звісно, не можна, як-то кажуть, причісувати всіх під один гребінець. У Пирятині теж є добросовісні господарі точок і продавці (люди підказують, у 15-му кіоску).

Але в цілому враження про прилеглу до автостанції територію, на якій розміщуються торгові ряди й туалети, дуже гнітючі. Мухи, бруд, антисанітарія… І таких придорожніх «помийниць» по всій Україні, каже знайомий водій-далекобійник, відсотків 90. У розвинутих країнах такого не побачиш. Там на винуватців чекає суворе покарання.

Що чекає на наших винуватців? Наступного дня після розголосу цієї приголомшливої історії на місце події виїхали представники управління Держпродспоживслужби Пирятинської громади. Вони вилучили продукцію як непридатну для реалізації й утилізували її. У приміщенні проведено дезінсекцію та дезінфекцію.

«Павільйон на автостанції, де продали зіпсований продукт, призупинив діяльність», — заявили у міській владі. Як повідомив начальник місцевого управління Держспоживслужби Юрій Шніт, на власника торгового об’єкта складено три адмінпротоколи. Наразі тривають перевірки інших об’єктів громадського харчування територіальної громади. Працює комісія у складі представників Держпродспоживслужби, поліції та фахівців міської ради. Серед типових недоліків, які вона виявляє: відсутність маркування на продукції й відповідних супровідних документів, продаж деяких харчових продуктів не з холодильних камер, а з прилавків.

«Всім суб’єктам господарювання в зазначеному павільйоні дано термін до 25 липня надати медичні книжки та зареєструвати підприємницьку діяльність. Якщо кіоски та реалізації продукції не будуть приведені до належного санітарного стану, то діяльність павільйону буде призупинена», — йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пирятинської міської ради.

А якби Олег послухав дружину й не купив того пиріжка з опаришами? Або якби купив не він, й інформація про це ніде не з’явилася? Чим би тоді займалися зараз працівники Держспоживслужби?

Фото зі сторінки Олега Білоуса та Пирятинської міської ради у Facebook

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