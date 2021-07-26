«Влетіла» вниз спиною на торпеду: депутат зламала 4 ребра в автобусі Одеса — Київ

Під час поїздки з Одеси в Київ пасажирка впала в салоні автобуса та потрапила до лікарні. У рейсовому автобусі Київ — Одеса постраждала депутат з Харкова Світлана Кучеренко, яка після події написала у Facebook допис про людяність.

Жінка поскаржилася водіям на погану роботу кондиціонерів і попросила включити планшети, але їй відповіли, що свої скарги вона може надати в головний офіс.

Після цього пасажирка збиралася повернутися на своє місце, щоб продовжити розмову на першій зупинці. У цей час водій різко загальмував і жінка «влетіла» вниз спиною на торпеду. Встати вона вже не могла, тільки присіла на сходинку автобуса.

Водій же, не звертаючи уваги на постраждалу, продовжував рух і так доїхав до виїзду з Одеси. У швидку жінці довелося телефонувати самої.

«За цей час до мене не звернувся жоден пасажир, щоб запитати, як я себе почуваю або запропонувати допомогу, пляшку води. Водії не запитали, чи є лікар серед пасажирів, щоб той оглянув мене», — пише постраждала.

На виїзді з Одеси швидка забрала Світлану Кучеренко. В обласній лікарні жінці зробили КТ і виявили переломи 4 ребер.

Раніше «ФАКТИ» писали про бійку в Одесі, яку влаштував водій з пасажиром, що не сплатили проїзд.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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