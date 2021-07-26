Лікарі були безсилі: у Дніпрі чотирирічний хлопчик помер після падіння у фонтан
У Дніпрі, де в середині липня від рук вітчима помер дворічний Михайлик, сталася ще одна трагедія — померла чотирирічна дитина.
Хлопчик 4 років, який гуляв з батьками у сквері Прибережний, послизнувся й впав у фонтан. Дитина отримала серйозні травми, пише «Інформатор».
Його доставили у дитячу обласну клінічну лікарню з багатьма пошкодженнями, включаючи рану в районі промежини.
У лікарні малюка відразу взяли на операцію, яка тривала всю ніч. Після цього добу медики намагалися стабілізувати стан дитини.
На жаль, 25 липня о 5 ранку хлопчик помер.
За інформацією видання, під час падіння малюка поруч з ним була його мама, яка фотографувала дітей, які бавилися у фонтані.
За смерть дитини через купання у фонтані жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Злісне невиконання батьківських обов'язків».
Нагадаємо, два тижні тому у Харківській області в обласній лікарні померла тримісячна дитина. Припускають, що малюк отруївся розведеною домашньою сумішшю.
Фото: https://ua.depositphotos.com235
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