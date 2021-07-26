Лікарі були безсилі: у Дніпрі чотирирічний хлопчик помер після падіння у фонтан

У Дніпрі, де в середині липня від рук вітчима помер дворічний Михайлик, сталася ще одна трагедія — померла чотирирічна дитина.

Хлопчик 4 років, який гуляв з батьками у сквері Прибережний, послизнувся й впав у фонтан. Дитина отримала серйозні травми, пише «Інформатор».

Його доставили у дитячу обласну клінічну лікарню з багатьма пошкодженнями, включаючи рану в районі промежини.

У лікарні малюка відразу взяли на операцію, яка тривала всю ніч. Після цього добу медики намагалися стабілізувати стан дитини.

На жаль, 25 липня о 5 ранку хлопчик помер.

За інформацією видання, під час падіння малюка поруч з ним була його мама, яка фотографувала дітей, які бавилися у фонтані.

За смерть дитини через купання у фонтані жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Злісне невиконання батьківських обов'язків».

Нагадаємо, два тижні тому у Харківській області в обласній лікарні померла тримісячна дитина. Припускають, що малюк отруївся розведеною домашньою сумішшю.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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