В Одесі знайшли повішеним заступника начальника поліції, який зник кілька днів тому

У понеділок, 26 липня, в парку Перемоги в Одесі виявили повішеним молодого чоловіка.

«В ході попередніх слідчо-оперативних заходів припущення про особу загиблого підтвердилося: це заступник начальника патрульної поліції Ізмаїла старший лейтенант Іван Мітькин, який зник 23 липня», — повідомили «ФАКТАМ» у патрульній поліції регіону.

В обласному главку Нацполіціі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Слідів насильницької смерті, як повідомили в поліції, не виявлено. Але рекомендують дочекатися результатів експертиз. Тим більше, що за непідтвердженими офіційно даними, у знайденого повішеним поліціянта були зв'язані руки.

Іван Мітькин безслідно зник 23 липня по дорозі до сім'ї в Одесу, де раніше проходив службу в патрульної поліції. 24 липня його мобільний вже не відповідав.

ЗМІ повідомляли про те, що протягом останніх декількох місяців офіцер поліції позичав у знайомих різні суми — від 2 до 60 тисяч доларів, набравши таким чином близько 300 тисяч доларів. При цьому поліціянт нібито пояснював, що гроші йому потрібні для купівлі зернових з наступним їхнім перепродажем. Але ця версія поки не підтверджується.

Під час служби Мітькина як комбата четвертого батальйону патрульної поліції в Одесі місцеві ЗМІ писали про те, що разом зі своїм заступником вони вимагали від підлеглих «відловлювати порушників ПДР» та збирали з кожної роти по 500 доларів.

Митькин в центрі

Мітькин в центрі

Нагадаємо, в Одесі 1 червня пропав перший заступник командира — начальник штабу загону морської Державної прикордонної служби Олексій Чертков. Повідомлялося, що зниклий офіцер зайняв у товаришів по службі велику суму грошей. Правоохоронці розглядали кілька версій, у тому числі ту, що Чорткова могли викрасти, оскільки офіцер мав доступ до інформації, яка може цікавити спецслужби Росії.

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