Нападали на суддів, чиновників та правоохоронців: під Києвом затримано особливо небезпечну озброєну банду

У Київській області, де місяць тому затримали банду нахабних грабіжників, в поліції повідомили про затримання особливо небезпечного угрупування «Сенсея», організаторами якого були двоє «Сенсей» та «Хімік», один з яких колишній співробітник СБУ.

За інформацією правоохоронців, до злочинів бандити готувалися заздалегідь, тому тривалий час організаторів та виконавців вистежити не могли. З собою вони завжди мали зброю. Члени банди впродовж декількох років нападали на сім'ї чиновників, підприємців та поліціянтів.

Кілька тижнів тому в одному з Telegram-каналів з'явилося відео допиту бандитами своїх жертв.

Поліціянти опублікували оперативні кадри затримання чоловіків, яких вважають учасниками банди. У них виявили зброю, гроші, рації, мобільні телефони.

Начальник поліції Київщини Андрій Небитов повідомив, що напади почалися ще 4 роки тому. Так, в грудні 2017 у Харкові під автомобілем поліціянта вибухнула граната. Під підозру потрапив колишній працівник спецпідрозділу СБУ, на прізвище Оверченко.

У 2018 напали на суддю на Київщині. Невідомі зв'язали та побили сім'ю судді, забрали коштовності. За словами Небитова, тоді слідчому почали надходити погрози, в яких Оверченко попереджав, що в разі подальшого розслідування, слідчого усунуть.

У жовтні 2018 двоє невідомих напали на родину адвоката. Вони увірвалися у будинок, прострелили юристу обидві ноги, викрали коштовності. Але на вулиці на них уже чекав екіпаж патрульних. Тоді в сторону копів злодії стріляли і погрожували гранатою. Один з нападників сам підірвався на своїй гранаті.

Після того, як нападників ледь не затримали, угруповання пішло у тінь. Але у 2020 році в Київській області стався напад на сім'ю ІТ-підприємця. А напередодні нового року бандити увірвалися у будинок мера Броварів.

Після цього було ще кілька нападів.

Всього поліціянти затримали шість осіб. Зараз вони під вартою. Учасники банди стверджують, що так вони нібито боролися з корупцією та нечесними чиновниками.



Поліція продовжує розслідування.

Нагадаємо, в Харкові затримали грабіжників, які з особливою жорстокістю катували свої жертви, вимагаючи гроші.



фото facebook.com/pol.kyivregion/

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