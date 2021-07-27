Самовільно відкрив двері: у Львівській області молодий чоловік випав з потягу під час руху
У Львівській області під час руху з поїзда випав чоловік й отримав важкі травми. Про це повідомили в обласному главку поліції.
НП сталася 26 липня біля третьої години ночі в Золочеві.
Поліціянтам повідомили, що з поїзда «Львів-Маріуполь» під час руху випав молодий чоловік.
Попередньо встановлено, що чоловік в тамбурі самовільно відчинив двері під час руху поїзда, не втримався і випав з вагона.
23-річного жителя Хмельницького з численними травмами ушпиталили в реанімацію.
В поліції відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, два тижні тому в Києві загинув чоловік, який на станції метро «Дарниця» впав на рейки. В кінці травня жертвою став киянин, який потрапив під електричку на станції «Святошин».381
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter