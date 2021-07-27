Самовільно відкрив двері: у Львівській області молодий чоловік випав з потягу під час руху

У Львівській області під час руху з поїзда випав чоловік й отримав важкі травми. Про це повідомили в обласному главку поліції.

НП сталася 26 липня біля третьої години ночі в Золочеві.

Поліціянтам повідомили, що з поїзда «Львів-Маріуполь» під час руху випав молодий чоловік.

Попередньо встановлено, що чоловік в тамбурі самовільно відчинив двері під час руху поїзда, не втримався і випав з вагона.

23-річного жителя Хмельницького з численними травмами ушпиталили в реанімацію.

В поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, два тижні тому в Києві загинув чоловік, який на станції метро «Дарниця» впав на рейки. В кінці травня жертвою став киянин, який потрапив під електричку на станції «Святошин».

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