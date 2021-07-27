«Заборонити таким народжувати»: українців обурила горе-матір, яка кинула дитину «заради виплати кредиту»

У Білгород-Дністровському Одеської області сталася приголомшлива історія — молода жінка принесла в соцслужбу однорічного сина і залишила його там. Про це у Facebook розповіла соцпрацівник Діна Базиленко.

Як виявилося, малюк заважає мамі працювати, а їй потрібно відпрацьовувати кредит, який вона взяла на те, щоб погуляти з подругою.

«Ну ви уявляєте! ??! На погуляти !!! Не на їжу, чи не на одяг і памперси дитині, а на погуляти з подружкою … у мене шок просто», — пише Базиленко.

Коли ж горе-матір попередили про те, що відмовившись від дитини, вона не отримає допомоги на неї від держави (близько 4 тисяч гривень), жінка спочатку передумала, але потім все-таки залишила хлопчика в соцслужбі і пішла.

Під постом соцпрацівника з'явилася маса обурених коментарів. Люди шоковані. Вони вважають, що це не мати, раз вона залишила своє дитя. Пройде час і жінка буде шкодувати про це, але буде пізно. Деякі намагаються захищати матір, закликаючи не засуджувати, не знаючи, яка у неї склалася ситуація.

Коментатори згадують про батька дитини, який теж повинен нести відповідальність за сина.

У соцслужбі горе-мамі дали час виправитися.

Люди запитують, де знаходиться хлопчик, ніж допомогти дитині.

«Поки дитина тимчасово в прийомній сім'ї і ні в чому не має потреби, держава забезпечує дитину на весь період перебування там. А з мамою ми будемо працювати в напрямку її виправлення «, — написала в коментарях Діна Базиленко.

Нагадаємо, днями Голосіївський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі 25-річну Владиславу Трохимчук. Ця жінка залишила на одинадцять днів трирічну дочку і дворічного сина одних у квартирі без доступу до їжі і води. В результаті хлопчик помер, а дівчинка була виснажена до крайності. Свою вину горе-матір так і не визнала. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

«ФАКТИ» повідомляли про те, що Вінницький міський суд засудив до довічного ув'язнення 32-річного чоловіка, який молотком убив дружину, двох маленьких дітей і рідну матір.

фото https://www.facebook.com/



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