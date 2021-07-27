«Дитина під ключ» за 60 тисяч доларів: в Україні викрили схему продажу дітей за кордон

В Україні викрили групу, яка займалася «постачанням» немовлят іноземцям нібито в рамках програми сурогатного материнства. Раніше спецслужба виявила чиновників, які вимагали величезні хабарі у моряків.



За даними СБУ, до складу організованої групи медиків входили жителі Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.



В «рамках програми» іноземцям допомагали оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно підтверджували «безпліддя» дружини, що служило підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.



Як тільки сурогатна мати народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Замовнику немовля з повним пакетом підроблених «офіційних» документів обходилося в 60 тисяч доларів.



В рамках проведених експертиз співробітники СБУ також задокументували факт декількох смертей новонароджених.



Обшуки пройшли в центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.



Нагадаємо, у 2020 році в Україні спалахнув скандал навколо дітей, народжених сурогатними матерями для батьків-іноземців. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

фото https://ssu.gov.ua/

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