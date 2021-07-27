У Києві влаштували погром на Алеї Героїв Небесної сотні: що сталося

У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні невідомий чоловік пошкодив клумби. У поліцію про інцидент повідомили перехожі.

Копи відразу виїхали на місце події і встановили правопорушника.

Для з'ясування обставин НП поліціянти доставила чоловіка до відділку. Порушником виявився 41-річний уродженець Донецької області, який не міг пояснити мотиви свого вчинку.

Це вже не перший акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної сотні. У серпні минулого нетверезий водій на Lexus зніс клумби з квітами на алеї та спокійно поїхав.

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