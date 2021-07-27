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Події

Смертельна ДТП в Одеській області: зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз

12:27 27 липня 2021
ДТП

В Одеській області, де місяць тому на пішохідному переході загинули дитина та жінка, відбулося ще одна смертельна ДТП, в якій загинула людина, ще четверо отримали травми.

В обласному главку поліції повідомили, що аварія трапилася близько четвертої години ранку біля селища Любашівка Подільського району. Сталося зіткнення рейсового автобуса, який їхав з Молдови, та зерновозу «МАН».

Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

На місці аварії працюють співробітники поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги утруднено.

Нагадаємо, два дні тому у Полтавській області сталася ДТП, в якій загинули 4 людини.

фото https://od.npu.gov.ua/

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