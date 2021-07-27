Тіло знайшли у саду: під Полтавою чоловік згвалтував і вбив власну дружину

У Полтавській області, де нещодавно у ДТП загинули четверо людей, в розшук оголошували чоловіка, запідозреного у згвалтуванні і вбивстві власної дружини.

Як повідомляють у ГУНП Полтавщини, тіло 24-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли у саду на околиці села Біленченківка.

«Отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що у скоєнні жорстокого вбивства обґрунтовано підозрюється Олексій Белоусов (1994 р.н.), житель Гадяча Полтавської області», — заявляли у поліції і просили всіх, кому відомо будь що про чоловіка, повідомляти правоохоронцям.

Невдовзі його затримали. Як повідомляє «Суспільне», чоловікові, якого підозрюють у у вбивстві і згвалтуванні, обрали запобіжний захід — утримання під вартою.

За словами спікерки поліції Полтавщини Поліни Ларіної, 27-річний чоловік відправлений під арешт на 60 діб без права виходу під заставу.

Кримінальне провадження розслідують за п. 10 ч.2 статті 115 КК України — «Умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством». Санкція — від 10 до 15 років позбавлення волі.

Місцеве видання «Гадяч. Сіті» повідомляє, що загибла Ангеліна — мати двох дітей. 11 липня вона зверталася до лікарні з побоями. Тоді ж медики з'ясували, що жінка була згвалтована. Вона написала заяву у поліцію про те, що її побив чоловік, а пізніше — і з приводу згвалтування.

Видання пише, що причиною домашнього насильства стали ревнощі — чоловік Ангеліни, який і раніше бив жінку, їздив на заробітки і запідозрив, що дружина йому зраджує. Хоча, як стверджував співрозмовник видання, про це не могло йтися у невеликому населеному пункті, де всі — як на долоні.

Ексклюзивний матеріал про трагедію на Дніпропетровщині, де чоловік перерізав горло своєму пасинку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

1050

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter