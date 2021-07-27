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Події

Ловили за допомогою сачка: в Харкові зухвала білка влаштувала переполох у супермаркеті

14:16 27 липня 2021
білка

У Харкові в одному з торгово-розважальних центрів (ТРЦ) покупці бачили білку. Пухнасте звірятко увірвалося у супермаркет і мало не паралізувало роботу магазину. Про це у сюжеті ТСН.

Білка зробила кілька кіл по торговому залу, а потім сіла на бильця поруч з візками для продуктів.

Щоб зловити спритного звірка, співробітники магазина звернулися по допомогу волонтерів.

Білку виловили за допомогою сачка і посадили в клітку. Потім її випустили у сосновий ліс поблизу ТРЦ.

Раніше подібний інцидент стався у Дніпрі.

Нагадаємо, у свій час в інтернеті було популярним веселе відео під назвою «Білочка зламалася», зняте у російському Красноярську. У ролику білка їла горішки з долоні хлопця. Часом її поведінка була дуже дивною.

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