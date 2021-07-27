Дітей нудило всю ніч: в Одесі у лікарні відбулося масове отруєння

В Одеській області, де нещодавно отруїлися десятки дітей, які приїхали до одного з місцевих санаторіїв, НП сталася і в обласній клінічній дитячій лікарні.

За даними Телеграм-каналу «Одесса.info», масове отруєння дітей сталося у лікарні № 3. Інцидент, за даними каналу, стався у ендокринологічному та неврологічному відділеннях. «Діти рвали всю ніч. Вони поки не відновилися», — йдеться у повідомленні.

Тим часом «24 канал» з посиланням на генерального директора медзакладу Валентина Гудзема повідомляє, що погано стало п'ятьом дітям у віці від 4 до 7 років.

«На превеликий жаль, дійсно був такий прикрий випадок. Дітям надали медичну допомогу, і зараз вони у задовільному стані. У дітей вже немає ніяких кишкових розладів», — зазначив він і додав, що малюкам стало зле після обіду у лікарні.

У той же час медик спростував інформацію про те, що одному з дітей погано досі, і що протягом трьох днів у нього не припиняється блювота. Також уточнюється, що інцидент стався у ендокринологічному відділенні установи. За попередніми даними, в масовому отруєнні винен постачальник їжі.

Раніше у Івано-Франківській області отруїлися діти у віці від 7 до 13 років, які приїхали у спортивний табір, що у Надвірнянському районі.

А на Полтавщині невідома речовину відправила на лікарняні ліжка більше десяти співробітників підприємства «Глобинський м'ясокомбінат».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

317

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter