Дивом врятували: на Буковині громадянин Туреччини після сварки з дружиною стрибнув у колодязь

В Чернівецькій області в селі Чорнівка чоловік спробував втопитися в колодязі біля місцевої церкви. Врятували потенційного самогубця односельці і патрульні, що швидко приїхали, отримавши сигнал. Відео операції опублікувала патрульна поліція області.

Інспектори і місцеві жителі швидко знайшли мотузку, спустили її в колодязь, умовили чоловіка не зводити рахунки з життям і витягли потерпілого. Громадянина госпіталізували.

За інформацією Molbuk, чоловік, який стрибнув у криницю, — це 29-річний громадянин Туреччини. На сімейному святі чоловік перебрав з алкоголем і влаштував скандал гостям і дружині-українці. Сімейна сварка продовжилася в місцевому парку. Односельці втрутилися лише після того, як чоловік побіг до церкви і стрибнув у колодязь.

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