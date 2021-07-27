Травми, удари і компресійний перелом тіла: під Полтавою дівчинка постраждала під час стрибків на батуті
На Полтавщині, як раніше і у Рівненській області, стрибки на батуті призвели до травми дитини.
Як повідомляє «Кременчуцька газета», у дитячу лікарню Кременчука «швидка» привезла 12-річну дівчинку, яка у міському парку «Придніпровський» стрибала на батуті та впала.
У школярки діагностували травми шиї, забій грудної-поперекового відділу хребта, компресійний перелом. Вона у стані середньої тяжкості знаходиться у травматологічному відділенні лікувального закладу.
Нагадаємо, що цього літа у парку відпочинку селища Приазовське (Мелітопольський район) серйозні травми отримав 14-річний підліток, який вилетів з гойдалок на атракціоні «Човник». Він помер дорогою до лікарні.
Фото: https://ua.depositphotos.com.
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