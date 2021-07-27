У Сімферополі екстрено сів пасажирський Boeing

У Сімферополі здійснив екстрену посадку пасажирський літак з Москви. Як і у випадку з аварійною посадкою в Кемеровській області, у авіасудна в польоті виникли неполадки в одному з двигунів. Про це повідомляє Telegram-канал bbbreaking.

На борту літака знаходилися 165 осіб (пасажири та екіпаж). Лайнер здійснив посадку о 17.10.

Літак належав авіакомпанії «Якутія» і прямував із Москви до Сімферополя.

Нагадаємо, 16 липня в Росії здійснив жорстку посадку пасажирський Ан-28. Літак пропав з радарів і був виявлений посеред тайги. Причиною екстреної посадки стала відмова двигуна.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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