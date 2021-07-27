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Мільйон доларів за перемогу в конкурсі: в Одесі затримали чиновника Міноборони

18:41 27 липня 2021
затримання

23 липня в Одесі поліцейські затримали керівника Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони, який пропонував за мільйон доларів «вирішити питання» з перемогою в тендері на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України (ДСР).

Нацполіція вже повідомила про підозру посадовій особі Міноборони та його спільникові. Їм інкримінують підготовку до вчинення шахрайства, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. — Авт.). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

«Розкрили діяльність керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України», — повідомляється на Facebook-сторінці ДСР.

Як зазначає ДСР, під час проведення обшуків слідчі та прокурори вилучили ряд доказів, зокрема документи, в яких заздалегідь визначено переможця.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора України.

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