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Події

Затримка рейсу Київ-Батумі: літак вимушено приземлився в Тбілісі

19:45 27 липня 2021
літак

Літак з Києва до Батумі вимушено приземлився в аеропорту Тбілісі. Аеропорт призначення не приймав авіасудна через погану погоду — сильну зливу і щільний туман. Про це повідомляє apsny.ge.

Рейс з Києва виконувала авіакомпанія Yanair. Після посадки в Тбілісі пасажири кілька годин провели в аеропорту, а потім, коли туман над чорноморським узбережжям розсіявся, літак вилетів до Батумі.

Нагадаємо, з авіарейсами з України в Грузію цього літа не все йде гладко. Деякі вильоти відкладалися на 15 годин, а доведені до відчаю пасажири збиралися вийти на злітну смугу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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