Гасіння ускладнив сильний вітер: відео масштабної пожежі на Хортиці

На острові Хортиця, де обіцяли посилити протипожежні заходи, кілька годин вирував вогонь. Горів сосновий ліс між селищем «Лісниче», станцією «Січ» і балкою «Генералка». Вигорів гектар території, в тому числі 500 квадратів лісу. Відео з місця подій наводить адміністрація заповідника.

Рятувальникам допомагали добровільні дружини заповідника.

Пожежні машини не могли під'їхати до вогню, тому доводилося використовувати спеціальні ранці з водою і підручні засоби.

Причина пожежі встановлюється. Директор заповідника Максим Остапенко впевнений, що мав місце підпал. Після того, як загорілася суха трава, ситуацію ускладнив сильний вітер.

Гасили пожежу близько двох годин. Постраждалих і жертв не було, але вигоріла значна територія, вогнем знищено рідкісних представників тваринного і рослинного світу Хортиці.

Нагадаємо, на 27−28 липня в південних і південно-східних областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Спекотна погода до +33 градусів в поєднанні з вітром сприяє швидкому поширенню вогню.

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