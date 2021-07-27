Інцидент на курорті у Грибівці: госпіталізували 9 дітей із Києва

У селищі Грибівка Одеської області, яке вважається популярним дитячим курортом, отруїлися підлітки з Києва. Зараз дев'ять дітей у віці до 15 років перебувають у лікарні Білгород-Дністровського. У них діагностовано гостру кишкову інфекцію. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Всього в Грибівку приїхало 90 дітей зі столиці. Розселили школярів у готелі Bugas Sea View. Харчувалися діти в ресторані готелю.

У харчоблоці зараз працюють фахівці Держпродспоживслужби, ведеться санітарно-епідеміологічне розслідування. Взяті на кухні зразки продуктів і змиви з робочих поверхонь будуть перевірені в лабораторії.

Нагадаємо, в нинішньому літньому сезоні отруєння дітей вже зафіксовано у спорттаборі у Прикарпатті, а в Одесі отруїлися діти, які лежали в лікарні. В останньому випадку медики звинувачують постачальника їжі в завезенні неякісних продуктів.

фФото https://ua.depositphotos.com/

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter