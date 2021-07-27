26.83 / 27.02 31.57 / 31.93
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Інцидент на курорті у Грибівці: госпіталізували 9 дітей із Києва

23:32 27 липня 2021
лікарня

У селищі Грибівка Одеської області, яке вважається популярним дитячим курортом, отруїлися підлітки з Києва. Зараз дев'ять дітей у віці до 15 років перебувають у лікарні Білгород-Дністровського. У них діагностовано гостру кишкову інфекцію. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Всього в Грибівку приїхало 90 дітей зі столиці. Розселили школярів у готелі Bugas Sea View. Харчувалися діти в ресторані готелю.

У харчоблоці зараз працюють фахівці Держпродспоживслужби, ведеться санітарно-епідеміологічне розслідування. Взяті на кухні зразки продуктів і змиви з робочих поверхонь будуть перевірені в лабораторії.

Нагадаємо, в нинішньому літньому сезоні отруєння дітей вже зафіксовано у спорттаборі у Прикарпатті, а в Одесі отруїлися діти, які лежали в лікарні. В останньому випадку медики звинувачують постачальника їжі в завезенні неякісних продуктів.

фФото https://ua.depositphotos.com/

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ирина меладзе

«Волосся ворушиться від жаху»: колишня дружина Меладзе відверто розповіла про пережиті страхи

Пугачова, Галкін і Кіркоров

«Я ще поживу»: Кіркоров осоромився при прощанні з Пугачовою на очах у Галкіна

Ксенія Мішина

«Космічна краса»: холостячка Мішина дуже незвично прореагувала на розставання з Еллертом

центр зайнятості

Стояти на обліку необхідно: пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час без роботи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.