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Події

Повалені дерева, затоплені вулиці і крижаний дощ з градом: негода пронеслася по Рівненській області

11:50 28 липня 2021
дерево, що впало

Негода, про яку раніше попереджали синоптики, «відзначилася» в Рівненській області.

Так, у ДСНС повідомляли про повалені дерева, які з дороги у селі Городище допомагали прибирати рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.

Тим часом в Instagram Pivne показали великий град, що випав у Зарічненському районі. У коментарях до цього посту інтернет-користувачі повідомляли, що подібним чином негода розгулялася і у Варашскому районі.

Також жителі області повідомляли про сильні зливи.

У ЗМІ повідомляли, що ураганний вітер повалив дерева, одне з яких впало на приміщення у дитячому таборі на Острожчині — обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у середу, 28 липня, також було оголошено штормове попередження — грози, град і шквали очікуються у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині, на Полтавщині та у Кіровоградській області.

Фото ДСНС.

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